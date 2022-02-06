За минувшие сутки, 5 февраля, выявили еще 27 тысяч 851 новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксировано 109 летальных исходов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализировали 4 219 человек, летальных исходов — 109, выздоровели — 6 089, проведено тестирований — 118 699.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (2298), Одесской (2788) и Хмельницкой (2070) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 4 284 059 человек, выздоровели — 3 676 068, летальных исходов — 101 277.