Управление образования Южноукраинского горсовета объявило тендер на услуги по предоставлению охраны в школах громады за 1,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная цена закупки — 1 миллион 756 тысяч 215 гривен. Аукцион запланирован на 21 февраля.

Победитель торгов должен будет обеспечить охрану на 8 объектах:

Южноукраинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1 имени Защитников Отечества;

Южноукраинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 2;

Южноукраинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 3;

Южноукраинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4;

Южноукраинская гимназия № 1;

Константиновское заведение общего среднего образования;

Ивановское заведение общего среднего образования;

Общегородское заведение отдыха — лагерь с дневным пребыванием.

Первые 7 объектов нужно будет охранять с 7:00 до 16:00. В части школ будет установлено по несколько постов. Охрана лагеря предусмотрена в летний период, согласно графику его работы.

Напомним, что с предложением нанять частную охрану для школ в декабре выступил начальник управления образования Южноукраинской территориальной громады Юрий Синчук. Тогда большинство депутатов были не уверены, что частная охрана сможет обеспечить безопасность детей. Некоторые депутаты отметили, что в каждой школе уже есть «тревожная кнопка», а на входе в здание сидит вахтер. По их мнению, нужно искахть другой подход, например, совершенствовать именно техническую систему безопасности. Депутаты рекомендовали установить больше камер наблюдения, пропускать учащихся и работников школ через специальные турникеты.