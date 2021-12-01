Начальник управления образования Южноукраинской территориальной громады Юрий Синчук предложил нанять для школ частную дневную охрану за два миллиона гривен в год.

Об этом пишет местное издание Южка.Сity.

Проект о введении охраны имущества учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности Южноукраинской городской территориальной громады обсуждался на профильных депутатских комиссиях и был включен в повестку дня 21-го пленарного заседания сессии.

Юрий Синчук доложил, что между учащимися иногда возникают конфликтные ситуации. Также на территорию заведения могут попасть представляющие угрозу посторонние люди.

По его мнению, предотвратить это могут профессиональные охранники, которые будут сторожить школы с 8:00 до 16:00. Час их услуг обойдется громаде от 80 до 135 гривен.

Как отмечается, что большинство депутатов были не уверены, что частная охрана сможет обеспечить безопасность детей. Некоторые депутаты отметили, что в каждой школе уже есть «тревожная кнопка», а на входе в здание сидит вахтер. По их мнению, нужно искахть другой подход.

Депутаты Анжела Савастру и Вячеслав Губа доказывали Юрию Синчуку, что необходимо совершенствовать именно техническую систему безопасности, а не нанимать охрану. Рекомендовали установить больше камер наблюдения, пропускать учащихся и работников школ через специальные турникеты, что исключит возможность пребывания посторонних лиц в здании. Депутаты ссылались на опыт других стран и крупных городов Украины. Депутат Николай Пелюх обратил внимание на то, что вход на внешнюю территорию школ открыт. По санитарным нормам и правилам безопасности такое недопустимо, согласился Юрий Синчук. Он заявил, что нужно срочно восстанавливать ограждение вокруг учебных заведений.

После эмоциональных переговоров и внесения изменений в проект депутаты все же не поддержали его. Но впоследствии вернулись к этому вопросу и проголосовали большинством «за».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в детских садах, школах и внешкольных заведениях устанавливают системы видеонаблюдения.