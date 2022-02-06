Команда общественной организации «300 николаевцев» и неравнодушные горожане собрали помощь для областного дома ребенка и, в частности, для самых маленьких его воспитанников.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Для малышей собрали памперсы, детские кремы, присыпки, подушечки для младенцев, пеленки. Также детям передали разукрашки, карандаши, мыльные пузыри и другие принадлежности.

«Нас радушно встретила директор Наталья Кравцова . Узнали что 62 ребёнка в детском доме, из них 13 — до года. Благодарим всех друзей, которые с нами участвовали: Anna Tim, ТМ Ideia — домашний текстиль, белорусская косметика bellko.ua, Юлия — @massage_ot_yulii, Константина Павлова, Владимира Вытнова, Андрея Толпекина», — говорится в сообщении.

«300 николаевцев» добавили, что помощь дому ребенка нужна всегда. Список необходимо публикуют на странице.

Напомним, осенью активисты общественной организации «300 николаевцев» в рамках благотворительной акции постригли сто воспитанников интерната №3 в Николаеве.