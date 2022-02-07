Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что мимо Земли 4 марта пролетит астероид 138971 (2001 CB21).

Об этом пишет «Укринформ».

По данным NASA, диаметр космического камня составляет около 1,3 километра. Его скорость движения — более 43 000 километров в час.

Несмотря на то, что в NASA назвали астероид 138971 «потенциально опасным», он максимально приблизится к Земле на расстояние более 4,8 миллиона километров, это в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной.

По сути, если астероид менее 152 метров в диаметре и не приблизится к Земле на расстояние менее 7,7 миллиона километров, то космический камень не будет соответствовать классификации NASA в разделе «потенциально опасных» астероидов.

Отмечается, что 2001 CB21 вращается вокруг Солнца примерно за 384 дня, что схоже с орбитальным периодом Земли. Его размер делает его большим, чем примерно 97% известных астероидов.

Напомним, в ходе миссии под названием «Тест двойного перенаправления астероидов» полутонный зонд, разогнанный до скорости 24 000 км/час, был направлен на астероид, с целью изменить его орбиту.