В субботу, 5 февраля, Николаевские бегуны отметили всемирный день водно-болотных угодий забегом на Соборной площади.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

Всемирный день водно-болотных угодий отмечается в мире с 1997 года. Дата для празднования этого дня была выбрана не случайно: именно в этот день, 2 февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар была подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях». Этот документ более известен под названием «Рамсарская конвенция». «Конвенция о водно-болотных угодьях» была подписана с целью защитить водно-болотные угодья, имеющие международное значение.

В Украине к рамсарским, то есть тем, которые защищаются международной конвенцией относятся 50 угодий, среди них и два николаевских — Тилигулский лиман и Ягорлицкий залив.

Привлечь внимание к важной эко проблеме рационального использования водно-болотных угодий решили николаевские ультрамарафонцы, которые провели забег в рамках всемирного флешмоба .

— Забег организовала Мина Гули — это австралийская ультрамарафонка. Она призвала весь мир пробежать со 2-5 февраля и поддержать ее инициативу. Мы решили сделать пробег и привлечь внимание к проблеме, — отметил организатор николаевского забега Сергей Ян.

Участники пробежали 50 километров — это 132 круга вокруг Соборной площади. Бежали в умеренном темпе около 6 часов.

Ранее сообщалось, что в рамках благотворительной акции «Наш край оберегает» несколько тысяч сладких подарков в форме кормушек было разослано в разные уголки Николаевской области.