В рамках благотворительной акции «Наш край оберегает» несколько тысяч сладких подарков в форме кормушек было разослано в разные уголки Николаевской области.

К благотворительной акции присоединились депутаты от партии «Наш край», активисты, волонтеры и просто небезразличные люди в Николаевской области, пишет пресс-служба политсилы.

Во время новогодних и рождественских праздников благотворители «Нашего края» путешествовали от школы в школу, по детским садам и приходили в гости к людям домой. Большинство участников акции назвали такой подарочный забег акцией добра, которая призвана не только дарить радость, но и учить добрым делам.

— Партия «Наш край» поздравляла с новогодними праздниками и учила делать хорошие дела. Ведь большие изменения начинаются с родного дома, родного края и каждого из нас. По условиям акции каждый желающий мог получить подарочный набор конфет, просто написав нам личное сообщение на официальную страницу партии в фейсбуке. Через несколько недель к нам поступило много запросов. И каждый обратившийся получил сладкий подарок к Новому году! Но это еще не все! Каждая коробка из-под конфет – еще и кормушка для птиц, которую легко смастерить. В нее можно насыпать зерна и повесить на дереве или подоконнике. Уверены, что в эти заснеженные дни наши кормушки пригодятся птицам», – коротко описывает особенности акции председатель исполкома Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат Ольга Остапчук.

Кроме сладких подарков, акция предусматривала еще и розыгрыш ценных призов между участниками, которые смастерили кормушку для птиц и разместили фото с ней в социальной сети Фейсбук.

— Чтобы выиграть ценные подарки от «Нашего края», нужно было разместить в фейсбуке фото или короткое видео со своей кормушкой с хештегами #Наш_Край_оберегает и #Наш_Край_Николаевщина_оберегает. Владельцы и владелицы кормушек с наибольшим общим количеством лайков и перепостов получат ценные призы от «Нашего края», – рассказывает Ольга Остапчук и подчеркивает, что вчера завершился подсчет лайков и репостов и определены победители.

По словам Ольги Остапчук, наиболее активными участниками акции стали: первое место – Марина Шкорубская; второе место – Лилия Потужная; третье место разделили между собой Валентина Кулиш и Николай Зиеров.

— Мы искренне благодарны всем участникам акции: и тем, кто дарил радость, раздавал сладкие подарки, и тем, кто мастерил кормушки для птиц. Добро возвращается. Всех благ каждому, кто был и остается рядом. Присоединяйтесь и к другим социальным проектам партии «Наш край», – отметила Ольга Остапчук.

Напомним, в рамках собственного проекта «Согрей теплом каждого ребенка» волонтеры политической партии «Наш край» в Николаеве посетили с подарками праздник для 120 подопечных ОО «Улыбка ребенка».