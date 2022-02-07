Николаевские школьники собрали гуманитарную помощь семьям в Донецкой области, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщили на Facebook-странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Одежду, канцелярские принадлежности, средства гигиены и игрушки собрали воспитанники внешкольного заведения «Клуб юных моряков с флотилией города Николаев». Собранные вещи были вручены семьям непосредственно в населенных пунктах Донбасса — Сартаны, Талаковки, Лебединского, Орловского и Чермалика.

Помощь получили около 50 семей Сартанской громады Мариупольского района.

Ранее сообщалось, что Николаевскому областному клиническому госпиталю ветеранов войны передали гуманитарную помощь.