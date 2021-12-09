Вчера, 8 декабря, Николаевскому областному клиническому госпиталю ветеранов войны передали гуманитарную помощь.

Об этом пишут на странице Николаевского областного совета в Facebook.

Как сообщается, госпиталь поддержали председатель Консультативного совета по вопросам ветеранов и семей погибших при Офисе Президента Украины Сергей Куницын, представитель украинской диаспоры в Нидерландах Ангелина Кучерук, начальник Отдела в Николаевской области Министерства по делам ветеранов Украины Владимир Закалюжный, советник председателя областного совета Платона Ганущак и председатель постоянной комиссии по здравоохранению Ирина Шабильянова.

Для улучшения условий пребывания в госпитале с баланса общественного союза «Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и антитеррористической операции» на баланс КНП «Областной клинический госпиталь ветеранов войны Николаевского областного совета» передали следующее имущество:

медицинские функциональные кровати;

медицинские матрасы;

прикроватные тумбочки;

медицинские шкафы;

туалетный стул;

подъемник для больного;

телевизор

медицинская одежда и изделия.

Кроме того, во время встречи затронули вопросы дальнейшего сотрудничества. Об этом рассказала глава постоянной комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, защиты прав участников и ветеранов АТО/ООС и их семей, гендерного равенства Ирина Шабильянова.

— Мы обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, которое зависит не только от нас. Обсудили возможности создания регионального центра лечения ветеранов и предоставления им полноценной психологической поддержки на современных началах «травматерапии». Также насущным вопросом является реабилитация ветеранов, относительно которого вместе с благотворителями обсудили возможности создания реабилитационного центра лечения ветеранов, — отметила Ирина Шабильянова.

Напомним, 20 и 21 ноября в Николаеве прошли первые занятия по арт-терапии и доврачебной помощи для участников боевых действий на Донбассе, внутренне перемещенных лиц, членов семей погибших защитников Украины и других горожан.