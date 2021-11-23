На этих выходных, 20 и 21 ноября, в Николаеве прошли первые занятия по арт-терапии и доврачебной помощи для участников боевых действий на Донбассе, внутренне перемещенных лиц, членов семей погибших защитников Украины и других горожан.

Об этом сообщили организаторы мероприятий.

Они состоялись в рамках «Проекта социального объединения местной громады методом интеграции в нее лиц, пострадавших от конфликта на востоке Украины». Данной инициативой предусмотрены различные мероприятия, экотолоки, мастер-классы и обучающие курсы — всего более 14 активностей.

— Многие люди не знают первичных признаков инсульта головного мозга и инфаркта сердечной мышцы. А от самого быстрого вызова работников «скорой медицинской помощи» или доставки пострадавшего в медицинское учреждение зависит достаточно многое: выживет ли он и его дальнейшая жизнь, — говорит один из инструкторов курса по оказанию доврачебной помощи Дмитрий Грабовой.

Также ветераны конфликта на востоке Украины, внутренне перемещенные лица и матери погибших защитников Украины попробовали себя в искусстве, полезно провели время и получили психоэмоциональную разгрузку.

— Искусство помогает выразить чувства человека, такие как гнев, радость, надежду, отчаяние, вследствие чего он хочет избавиться от «внутренней тяжести», открывается для мира. Поэтому мы предлагаем участникам не только расслабиться, но и устроить эмоциональную разрядку, улучшить настроение и обрести гармонию с окружающим миром, — объяснила одна из координаторов проекта Александра Бортник.

Данные мероприятия прошли с соблюдением карантинных ограничений, анонсы следующих событий в рамках проекта будут размещаться на Facebook-страницах ОО «Ассоциации участников и инвалидов АТО» и «Рух Свідомих Громадян».

Напомним, 15 ноября в Николаеве состоялась презентация «Проекта социального объединения местной громады методом интеграции в неё лиц, пострадавших от конфликта на востоке Украины».