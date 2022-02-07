Стриминговый сервис Netflix купил права на онлайн-показ фильма Олега Сенцова «Носорог».

Об этом режиссер сообщил на своей странице на Facebook.

«Носорог» — вторая полнометражная работа Олега Сенцова, в украинский прокат картина выйдет 17 февраля. Мировая премьера фильма состоялась на 78 Венецианском фестивале в программе «Горизонты», украинская — осенью на Киевской неделе критики.

Олег Сенцов начал работу над «Носорогом» в 2011 году, но был вынужден приостановить ее из-за незаконного заключения в России. Картина создана в копродукции Украины, Польши и Германии при поддержке фонда Eurimages.

Напомним, «Видавництво Старого Лева» подготовило видеопрезентацию новой книги кинорежиссера, сценариста и общественного активиста Олега Сенцова «Вторую также стоит приобрести» — апокалиптического романа, написанного в тюрьме.