Китай увеличит поставки товаров с изображением талисмана зимней Олимпиады 2022 года панды Бин Дунь Дунь после сообщений о дефиците в магазинах Пекина.

Об этом заявил представитель оргкомитета ОИ Чжао Вэйдун, передает Экономическая правда.

— Мы уделяем пристальное внимание этой проблеме. Мы координируем (с заводами, — прим.) увеличение поставок Бин Дунь Дунь, — цитирует агентство его заявление.

Вейдун объяснил дефицит товаров с изображением олимпийской панды отчасти тем, что производственные предприятия закрылись на китайский Новый год, совпавший с открытием Олимпийских игр.

Перед этим Reuters сообщило, что вечером 4 февраля, через несколько часов после открытия зимней Олимпиады, возле флагманского магазина Игр в центре Пекина выстроилась, несмотря на холод, очередь из желающих купить товары с изображением талисмана.

К 14:00 на следующий день все сувениры в виде панды в прозрачном комбинезоне со льда были распроданы.

— Мы продаем их уже год, и все было тихо. Потом внезапно, вчера и особенно сегодня, откуда-то появились толпы и раскупили весь годовой запас, — рассказал охранник магазина.

Агентство добавляет, что лозунг «‎Одна Бин Дунь Дунь в каждой семье» стал четвертой по популярности темой в китайской соцсети Weibo — за сутки количество просмотров достигло 10,38 миллионов.

По оценке аналитиков Shanxi Securities, общий доход от продажи лицензионной продукции в дни Олимпиады-2022 в Пекине может составить 2,5 миллиардов юаней (394,80 миллионов долларов).

Напомним, Пекин потратил на организацию Олимпиады значительно больше официальной суммы. Как известно, власти Китая заявляют бюджет Игр составил 3,9 миллиарда долларов, из которых 880 миллионов покроет МОК.