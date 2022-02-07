Четвертую неделю подряд в Украине фиксируется рост числа новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю в целом зарегистрировано 242 942 случая ковида.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет TheБабель.

По его словам, сейчас Украина находится на 44 месте из 54 территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Первые места занимают Израиль, Дания и Словения.

— По нашим прогнозам в ближайшие две недели суточный прирост может возрасти до 60 тысяч человек в сутки, — подчеркнул министр.

Спад заболеваемости прогнозируют до начала весны, а стремительное распространение болезни объясняют штаммом «Омикрон». По последним данным, именно эта мутация вируса вызывает 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, что меньше чем в случае с «Дельтой».

Напомним, в Украине за сутки 6 февраля заразились коронавирусом 23378 человек, а умерли — 115.