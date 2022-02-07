Активисты из Шотландии анонсировали марш между Эдинбургом и Глазго для привлечения внимания к проблеме игорной зависимости. Протяженность прохода составит почти 100 километров.

Как пишет «Новое время», в акции примут участие более 40 человек, которые пострадали от игорной зависимости, а также их близкие.

Марш закончится на национальном стадионе Хэмпден Парк в Глазго, и главное требование его участников — запрет рекламы букмекеров и игорных компаний во время трансляции футбольных матчей на стадионах.

Этот запрет может повлиять на финансовое состояние местных команд Селтик и Рейнджерс, у которых также есть контракты с игорными компаниями.

Участники акции планируют посетить расположения этих футбольных клубов во время своего марша 13 февраля. Кроме этого активисты планируют встретиться с политиками и футбольными функционерами.

«Реклама и спонсорство в футболе и других видах спорта заставляют людей думать, что азартные игры абсолютно безопасны, но на самом деле это совсем не так. Азартные игры убивают и футбол должен перестать продвигать их», — заявила одна из участников и организаторов акции Келли Филд.

Сейчас парламент Великобритании пересматривает Закон об азартных играх 2005 года, и в СМИ предполагают, что букмекерским конторам могут запретить размещать свою символику на форме футболистов Английской Премьер-лиги.

Активисты хотят добиться полного запрета рекламы азартных игр во всех футбольных чемпионатах Великобритании.

Напомним, глава общественной организации «Николаевская городская федерация баскетбола» Егор Клецов заявил, что ночные матчи Niko League, которые проводили в спорткомплексе «Надежда» для букмекерских контор, помогают развитию баскетбола и экономики Николаева.