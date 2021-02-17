Глава общественной организации «Николаевская городская федерация баскетбола» Егор Клецов заявил, что ночные матчи Niko League, которые проводили в спорткомплексе «Надежда» для букмекерских контор, помогают развитию баскетбола и экономики Николаева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Егор Клецов отметил, что знал о проведении матчей с самого начала и его «радовал тот факт, что в городе нашлись энтузиасты, готовые организовывать подобные спортивные мероприятия».

— Причём, не прося ни у кого спонсорской помощи, каких-то поблажек от города, а наоборот готовые в рамках договорных отношений (!!!) платить детско-юношеской школе, а значит и громаде деньги за аренду площадки. И даже это была далеко не вся помощь, которую оказывали организаторы лиги в «Надежде», — отметил он.

Он добавил, что школе тяжело закупать инвентарь необходимого качества или достойно проводить детские турниры. Также, по его словам, проведение игр ночных лиг — нормальная международная практика.

— Что касается ночного времени проведения игр, это даже не смешно обсуждать. Во-первых, в городе только одна баскетбольная арена такого уровня, и график тренировок детей и профессиональных клубов не оставляет другого времени. Во-вторых, проведение игр ночных лиг — это абсолютно нормальная международная практика, — написал он.

Егор Клецов назвал сотрудничество с букмекерскими конторами обыденной для мирового и украинского спорта практикой, а договорной характер матчей недоказанным.

— Если таковое и практикуется, то это необходимо доказать, что является практически невозможным. Опять же на примере той же суперлиги — все всё знают, все друг друга подозревают и обвиняют в «договорняках», но никто не может доказать. Потому, что это джентльменская сделка, которая не оставляет никаких следов на бумаге или каких-либо других носителях, имеющих процессуальный вес. Поэтому любые обвинения в подобных махинациях — это не более чем предположение, которое может громко, но безосновательно прозвучать, если это кому-то надо, — написал он.

Егор Клецов считает действия мэра Александра Сенкевича, который решил уволить директора «Надежды» необоснованными и излишне эмоциональными.

— Теперь о реакции мэра на всё описанное мной выше. Я допускаю, что он мог не знать о существовании договора аренды коммунальной собственности, для этого у него есть профильные управленцы. Допускаю, что он мог не знать, что проведение подобных ночных турниров это вынужденная, но нормальная практика, позволяющая спортсменам выживать и зарабатывать. Но я не допускаю, что он мог самостоятельно, на основании лишь догадок далеких от спорта людей, принять такое резкое и скорое решение, как увольнение директора спортшколы (если мэра консультировали профессионалы, то хотелось бы узнать кто они). Да и не похоже это на Александр Сенкевич, который даже после халатного затопления «Надежды» и провала игрового сезона, не наказал ни одного чиновника, хотя масштабы содеянного и ущерба несопоставимы. Да и ещё, что более странно, под «горячую руку» попал и руководитель управления спорта Олег Машкин, — добавил он.

Также он заявил, что Niko League развивает экономику города и помогает детскому баскетболу. По его мнению, скандал вокруг матчей специально «раздули» в интересах определенных лиц, которые хотят занять данную нишу.

— Что имеем в сухом остатке? За много-много лет, в Николаеве появилась самостоятельная лига, которая развивает экономику города, помогает детскому баскетболу и популяризирует спорт — закрыта. По каким причинам, на основании чего? Неизвестно. Кому это надо? Есть у меня предположения. Я думаю это скоро покажут и сами «поджигатели» своими действиями. Может даже и лига ночная вернётся, но уже с новым руководителем спортшколы и новой букмекерской конторой, — резюмировал он.

Ранее в управлении по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета заявили, что не имеют отношения к договорным баскетбольным матчам, которые во время локдауна проводились в «Надежде». Также там назвали их вполне законными.

Напомним, «Преступности.НЕТ» сообщили, что в николаевской «Надежде» во время локдауна по ночам проводили баскетбольные турниры. Их транслировали букмекерские конторы, а на сами игры можно было делать ставки. В частности, директор СДЮШОР Виктория Ченцова объясняла, что игры проводятся на основании договоров аренды с ООО «Дресот», за что спортшкола получает денежные средства, в том числе и на оплаты коммунальных услуг. По поводу соревнований ночью она рассказала журналисту, что связано это с загруженностью спортивными группами в дневное время. Так же пояснил это и начальник управления по вопросам культуры и спорта Олег Машкин.