В управлении по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета заявили, что не имеют отношения к договорным баскетбольным матчам, которые во время локдауна проводились в «Надежде». Также там назвали их вполне законными.

Об этом сказала замначальника управления Наталья Мандзюк в ходе заседания комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта 26 января, передают НикВести.

Ранее «Преступности.НЕТ» сообщили, что в николаевской «Надежде» во время локдауна по ночам проводят баскетбольные турниры. Их транслируют букмекерские конторы, а на сами игры можно делать ставки. В частности, директор СДЮШОР Виктория Ченцова объясняла, что игры проводятся на основании договоров аренды с ООО «Дресот», за что спортшкола получает денежные средства, в том числе и на оплаты коммунальных услуг. По поводу соревнований ночью она рассказала журналисту, что связано это с загруженностью спортивными группами в дневное время. Так же пояснил это и начальник управления по вопросам культуры и спорта Олег Машкин.

— Есть ООО «Дресот». Игорь Грубый — это директор который сам придумал, что есть такая лига Niko League это его собственное название. Мы к этому не имеем никакого отношения. Все договора у нас есть (аренды, — прим.), мы их предоставим, — сказала Наталья Мандзюк.

Она добавила, что проведение спортивных мероприятий в период локдауна не является противозаконным, если на нем присутствует меньше 30 человек.

Также в мэрии сообщили, что по данной ситуации поступило две жалобы, сейчас рабочая группа разбирается в ней. В итоге депутаты решили рассмотреть этот вопрос детальнее на следующем заседании комиссии.

Ранее Александр Сенкевич рассказал о планах завершить ремонт спортшколы «Надежда» в 2021 году, добавив, что в Николаеве на сегодняшний день есть множество объектов, что также требуют окончания незавершенных работ.