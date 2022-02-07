КП «ЭЛУ Автодорог Николаева» сегодня, 7 февраля, опубликовал информацию о чистке ливнеприемников якобы накануне сильного дождя.

В Николаевском гидрометцентре опровергли информацию о том, что в ночь с 7 на 8 февраля в городе ожидается ливень.

— Николаевские синоптики не ожидают никаких ливней! — сказано в сообщении.

В гидрометцентре отметили, что сегодня ночью возможен умеренный мокрый снег с дождем, температура воздуха составит 0-5 градусов тепла.

При этом, синоптики обращают внимание, что до конца дня 7 февраля по области и Николаеву будет наблюдаться штормовой ветер южного направления с переходом 8 февраля на северо-западное, 15-20 м/с. Будет установлен уровень опасности «желтый».

Как сообщалось, работы по реконструкции ливневого коллектора по проспекту Центральному в районе остановки «Дормашина» начнут в 2022 году.