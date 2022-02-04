Работы по реконструкции ливневого коллектора по проспекту Центральному в районе остановки «Дормашина» начнут в 2022 году.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе прямого эфира в соцсетях 3 февраля, пишут НикВести.

На вопрос николаевцев, когда городские власти решат вопрос затоплений в районе Дормашины, Александр Сенкевич ответил, что уже в этом году начнутся работы по реконструкции коллектора.

— В этом году мы приступим к работам по ремонту большого ливневого коллектора. Я надеюсь, что на Дормашине у нас больше никто на лодках плавать не будет, – сказал городской голова.

Напомним, что проблема затопления проспекта Центрального в районе Дормашины и Садовой, а также параллельных ему улиц возникает в Николаеве каждый раз после обильных дождей. Последний такой случай произошел 14 июня 2021 года, когда из-за проливного дождя подтопленными оказались несколько улиц в центре Николаева.

Ранее глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.

Кроме этого, летом 2021 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном.

Позже мэр Александр Сенкевич предложил депутату горсовета Владиславу Чайке взять ответственность и сопроводить от начала и до конца проект по ремонту ливневого коллектора в районе Дормашины.