Ослабление карантинных ограничений в регионах с «нулевой терпимостью» к COVID, таких как Китай, может привести к смерти около 2 миллиона человек в год. Такой сценарий возможен, если мобильность населения в этих регионах восстановится до уровня 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, Китай на сегодня является единственной крупной экономикой мира, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID. Ограничения в этой стране стали предметом все более пристального внимания, поскольку в Пекине проходят зимние Олимпийские игры. При этом действуют жесткие ограничения для предотвращения распространения штамма «Омикрон».

Как говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной в еженедельном бюллетене Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сохранение строгого контроля необходимо, поскольку риски передачи вируса слишком высоки.

Исследование основывается на данных из Чили и Великобритании, которые использовали для расчета «базовой эффективности» современных вакцин — CoronaVac в случае Чили и Pfizer и Oxford/AstraZeneca в Британии.

По их оценкам, базовая эффективность вакцин против симптоматического заболевания составила 68,3%, против летальных случаев — 86%. Но оценка эффективности против инфицирования составила всего 30%.

Таким образом, ученые уверены, что даже при глобальном уровне вакцинации в 95%, если мобильность населения будет восстановлена до уровня 2019, то во всех регионах с «нулевой терпимостью» к COVID в течение года будет регистрироваться порядка 234 млн случаев заражения, в том числе 64 млн случаев с симптомами и 2 млн случаев смерти.

— Человечество должно продолжать разрабатывать вакцины и изучать новые способы улучшения вакцинной защиты от инфицирования, чтобы избавиться от COVID-19 на глобальном уровне, — говорится в статье.

По словам ученых, для снижения заболеваемости COVID-19 до уровня гриппа нужно повысить эффективность вакцин против инфицирования до 40%, а эффективность против симптоматического заболевания — до 90%.

— Ключ к борьбе с COVID-19 заключается в разработке и широком использовании вакцин, которые более эффективны для предотвращения инфицирования, — добавили они.

Отметим, политика «нулевой терпимости» к COVID заключается в том, что даже при нескольких случаях коронавируса целые города закрывались на карантин. Такое практикуется в Китае и некоторых регионах Австралии.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.