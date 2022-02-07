По состоянию на 7 февраля запасы газа Украины сократились до 11 миллиардов кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

За неделю запасы газа сократились на 3,6%, или на 407 миллионов кубометров.

По состоянию на 5 февраля запасы газа составляли 11,04 миллиарда кубометров. При этом перед началом отопительного сезона было накоплено около 19 миллиардов кубометров.

Отбор газа замедлился относительно прошлой недели до 50-60 миллионов кубометров в сутки.

На данный момент газовые хранилища заполнены на 35,4%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сейчас запасы газа меньше на 46,4% (20,6 миллиарда кубометров).

Напомним, 1 февраля, Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.