Министерство здравоохранения сократило срок самоизоляции при заболевании COVID-19 до пяти дней с момента появления симптомов.

Об этом сообщает Минздрав.

— Через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать. Основное условие — отсутствие симптомов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии симптомов делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

— В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции, — сказано в сообщении.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

Как сообщалось, в Украине за сутки заразились коронавирусом 23378 человек, а умерли — 115.