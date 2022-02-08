В Николаеве в четверг, 10 февраля, разведут Варваровский, Ингульский и понтонный пешеходный мосты, чтобы акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» покинул корабль ВМС Украины «Переяслав».

Об этом сообщили в пресс-службе КП «ЭЛУ автодорог Николаев».

Развести мосты планируют с 12:00 до 13:00. Резервным днем разводки мостов определили 11 февраля.

— Просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — говорится в сообщении.

Напомним, что 14 декабря в Николаеве развели Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный понтонный мост, чтобы из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» вывели теплоход «Александр Пекс».