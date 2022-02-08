Власти Вознесенской громады Николаевской области собираются штрафовать жителей местных сел, торгующих рыбой и раками.

Об этом уведомили на странице Вознесенского городского совета.

Там заявляют, что реклама, которую жители Новогригоровки и Ракового размещают вдоль дороги возле своих участков является незаконной.

— Чтобы разъяснить жителям их обязанности по установке рекламы, вчера (3 февраля, — прим.) полицейский офицер громады совместно со специалистом управления ЖКХ и КС (капитального строительства, — прим.) провели разъяснительную работу и раздали под подпись 14 предупреждений, согласно которым жители должны обратиться в отдел градостроительства и архитектуры и получить разрешение на установку рекламы, — указали в публикации.

Власти громады отмечают, что для получения такого разрешения нужно быть зарегистрированным ФЛП, предоставить фотофиксацию местоположения рекламы и ее эскиз. Нарушителям пригрозили штрафом в размере от 340 до 1360 гривен.

— Приглашаем на встречу, которая состоится 8 февраля в 14:00 в сельсовете, в ходе которой вы сможете получить консультации по открытию ФЛП и установке наружной рекламы, — добавили в ведомстве.

Однако в комментариях к посту пользователи не оценили инициативу властей. Они обращают внимание на проблему трудоустройства в селах, которая может усугубиться из-за таких «санкций».

— Какие ФОПы, какая регистрация, пенсионеры и все село с этого живет. Когда у вас под носом акцизом торгуют без кассовых аппаратов и терминалов, вы этого не видите, или не хотите видеть, потому что хорошо… (платят, — прим.) А тут за простых людей взялись, — возмутился Денис Денисов. — А у нас как всегда… Милиция сначала расправилась со злостными бабулями, которые вокруг рынка торгуют. Теперь добрались до преступности уровнем выше. Бабульки, которые торгуют на дому, — добавил другой комментатор.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, николаевские предприниматели присоединились к всеукраинской акции протеста ФОПов и вышли под стены облгосадминистрации.