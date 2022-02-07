В понедельник, 7 февраля, николаевские предприниматели присоединились к всеукраинской акции протеста ФОПов и вышли под стены облгосадминистрации.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Отмечается, что предприниматели не согласны с тотальным введением кассовых аппаратов, тарифами и большими штрафами. В связи с этим под зданием областного совета и ОГА собрались около трех сотен протестующих. Присутствовали, в основном, ФОПы IІ и III групп.

— Очень хотим, чтобы эта власть пошла нам на уступки, чтобы мы сели за стол переговоров и начали разрабатывать любой законопроект, который устроит обе стороны, — отметила предпринимательница Марина Шумилова.

Свои требования протестующие изложили в письме, которое адресовали представителю президента в Николаевской области — главе ОГА Виталию Киму.

— Поддержать наработки законопроекта 5866, 5866/1, которые отменяют обязательное применение РРО для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога IІ и III групп. А также законопроект, который урегулирует вопрос рыночного надзора, а именно — 5473, — процитировал обращение глава общественной организации «300 николаевцев» Андрей Толпекин.

Напомним, с 1 января 2022 года предпринимателей Николаевщины обязали пользоваться регистраторами расчетных операций.

Отметим, что в начале ноября 2020 года на выезде из Николаева предприниматели выходили на акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций.

После акций протестов, прокатившихся по стране, Верховная рада отсрочила на год введение кассовых аппаратов для ФОПов — народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.