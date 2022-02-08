Депутат румынского парламента от популистской партии AUR Джордж Симион распустил руки в отношении министра энергетики Вирджила Попеску. За расследование дела взялись местные правоохранители.

Об этом пишет Digi24.

Нападавший парламентарий по совместительству является сопредседателем той самой радикальной партии AUR, которая отличалась скандальными выходками вроде поддержки антиваксеров.

Уголовное производство будет касаться статьи о хулиганстве и акта о нарушении общественного порядка.

— 8 февраля 2022 г. после уведомления ex officio в соответствии со ст. 292 Уголовно-процессуального кодекса, на уровне Уголовно-следственной и судебно-экспертной части прокуратуры при Высшем суде кассационной юстиции возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления хулиганского характера, — уведомили прокуроры в официальном уведомлении.

Как отмечают румынские журналисты, вероятно, что заявление написал сам министр энергетики, пострадавший от депутата. Вирджил Попеску предупреждал, что предупредит полицию о действиях Джорджа Симиона, когда тот написал на чиновника во время дебатов в парламенте. Во время конфликта депутат вдобавок называл министра «вором». Инцидент попал на видеокамеры и быстро оказался в публичном поле.

Тем временем, в самом румынском парламенте заявили, что нападение на министра во время его выступления является беспрецендентным случаем в политической истории независимой Румынии. Поступок Джорджа Симиона осудил спикер собрания Даниэль Сучиу.

Ранее сообщалось, Румыния определилась со стратегией на случай вторжения РФ в Украину.