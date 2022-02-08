В Николаевской области будут судить руководительницу детсада в поселке Вдадиевка, которая незаконно уволила сотрудника.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что директор детсада, у которой была личная неприязнь к сотруднику, на протяжении полугода безосновательно объявляла ему предупреждения и выговоры. После чего уволила, не предоставив документального подтверждения факта нарушения и установления его вины.

Теперь же руководительницу учебного заведения подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 172 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или исправительные работы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который присвоил бюджетные деньги и подделал документы.