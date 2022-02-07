Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который присвоил бюджетные деньги и подделал документы.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

Сообщается, что в октябре 2020 года предприниматель и представитель сектора образования Первомайской райгосадминистрации заключили 4 договора по закупке и поставке кухонного оборудования в Чаусовский учебно-воспитательный комплекс №1 и Полтавский учебно-воспитательный комплекс, расположенные в Первомайском районе.

В дальнейшем предприниматель внес заведомо недостоверную информацию в накладные о приобретении и поставке оборудования учебным заведениям, хотя фактически данная продукция не была закуплена и поставлена заказчику.

— На основании поддельных накладных обвиняемым получил бюджетные средства от сектора образования Первомайской РГА на общую сумму 53 тысячи 540 гривен, которыми он завладел путем мошенничества и распорядился по своему усмотрению, — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в суд направлено дело в отношении группировки из троих мужчин, которые организовали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, а после продавали его на территории Николаевской области.