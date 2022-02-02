В суд направлено дело в отношении группировки из троих мужчин, которые организовали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, а после продавали его на территории Николаевской области.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Правоохранители выяснили, что трое жителей Николаева объединились в группировку и распределили функции по незаконному сбыту алкоголя.

В результате 10 обысков правоохранители обнаружили и изъяли 5 тысяч 459 литров этилового спирта, 22 тысячи 292 литра алкоголя, более 100 тысяч гривен, электрические насосы с фильтрами, помпы для перекачки спирта, мерные емкости, ароматизаторы.

Мужчинам грозит от трех до пяти лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров.

Ранее сообщалось,что В Новой Одессе Николаевской области местный житель наладил работу подпольного мини-спиртзавода.