В Новой Одессе Николаевской области местный житель наладил работу подпольного мини-спиртзавода.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Мужчина наладил функционирование цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков элитных торговых марок. Производственные мощности завода позволяли изготовлять до 300 литров спирта в сутки.

По местам расположения подпольного мини-завода и цеха, а также проживания организатора полицейские провели обыски. Было изъято 3 тысячи 500 литров спиртовой смеси и готовой фальсифицированной продукции, спецоборудование, более 2,6 тонны сырья и красителей, а также 2 тысячи единиц упаковочного материала для элитных спиртных напитков.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются каналы сбыта фальсифицированной алкогольной продукции и круг причастных лиц. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сразу в двух районах Николаева обнаружили незаконно изготовленную алкогольную продукцию.