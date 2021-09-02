В среду, 1 сентября, сразу в двух районах Николаева обнаружили незаконно изготовленную алкогольную продукцию.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Сбыт разоблачили в Ингульском и Корабельном районах. В ходе обысков в гаражах и транспортном средстве изъяли почти 2 тонны незаконных подакцизных товаров — водки, коньяка и спирта. Жидкость расфасовали в 5-литровые бутылки.

Прокурор подал ходатайство в суд о наложении ареста на все изъятое имущество. В данный момент проводят экспертизы.

Расследование уголовного производства проводится по части 1 статьи 204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

Ранее сообщалось, что в Баштанской городской территориальной громаде запретили продажу алкогольных напитков с 22:00 до 8:00.