В среду, 1 сентября, сразу в двух районах Николаева обнаружили незаконно изготовленную алкогольную продукцию.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Сбыт разоблачили в Ингульском и Корабельном районах. В ходе обысков в гаражах и транспортном средстве изъяли почти 2 тонны незаконных подакцизных товаров — водки, коньяка и спирта. Жидкость расфасовали в 5-литровые бутылки.
Прокурор подал ходатайство в суд о наложении ареста на все изъятое имущество. В данный момент проводят экспертизы.
Расследование уголовного производства проводится по части 1 статьи 204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».
Ранее сообщалось, что в Баштанской городской территориальной громаде запретили продажу алкогольных напитков с 22:00 до 8:00.
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В среду, 1 сентября, сразу в двух районах Николаева обнаружили незаконно изготовленную алкогольную продукцию.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Сбыт разоблачили в Ингульском и Корабельном районах. В ходе обысков в гаражах и транспортном средстве изъяли почти 2 тонны незаконных подакцизных товаров — водки, коньяка и спирта. Жидкость расфасовали в 5-литровые бутылки.
Прокурор подал ходатайство в суд о наложении ареста на все изъятое имущество. В данный момент проводят экспертизы.
Расследование уголовного производства проводится по части 1 статьи 204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».
Ранее сообщалось, что в Баштанской городской территориальной громаде запретили продажу алкогольных напитков с 22:00 до 8:00.