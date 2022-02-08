Она добавила, что в рамках продвижения украинской кухни отдельный акцент планируется делать на региональные кухни. В государственном агентстве также планируют рекламные кампании.

— После того, как мы сформируем стратегию, продумаем какие-то точечные мероприятия, сделаем ролики, сделаем платную рекламу по гастрономии, — очертила планы Марьяна Олеськив.

Напомним, украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.