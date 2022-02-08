Госагентство по развитию туризма получит из бюджета 2 миллиона гривен на популяризацию в мире традиционных украинских блюд.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», получив комментарий от главы агентства Марьяны Олеськив.
Помимо двух миллионов на повышение популярности украинской кухни, еще четыре предусмотрены на проведение в Украине гастрономической конференции.
— У нас есть действительно классная кухня, хорошо развита гастрономия, ресторанная культура и бизнес. Это может стать одним из таких турпродуктов, который привлечет иностранного туриста, — считает Марьяна Олеськив.
Чиновница добавила, что из 50 миллионов гривен, выделенных институции, занимающейся развитием туризма, на маркетинковые программы, часть пойдет на продвижение гастрономических особенностей Украины.
Помогать в популяризации украинской кухни будет Минкульт, взявший на себя работу с исследователями и кулинарами.
— Наше задание — работать с шефами, помогать им учится, привозить сюда других шефов, привозить международные мероприятия, говорить с разными международными мероприятиями, чтобы они приглашали наших шефов… Когда этот нетворкинг осуществится, то это станет большим плюсом для развития гастрономии тут, — пояснила глава госагентства по развитию туризма.
Она добавила, что в рамках продвижения украинской кухни отдельный акцент планируется делать на региональные кухни. В государственном агентстве также планируют рекламные кампании.
— После того, как мы сформируем стратегию, продумаем какие-то точечные мероприятия, сделаем ролики, сделаем платную рекламу по гастрономии, — очертила планы Марьяна Олеськив.
Напомним, украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.
Госагентство по развитию туризма получит из бюджета 2 миллиона гривен на популяризацию в мире традиционных украинских блюд.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», получив комментарий от главы агентства Марьяны Олеськив.
Помимо двух миллионов на повышение популярности украинской кухни, еще четыре предусмотрены на проведение в Украине гастрономической конференции.
— У нас есть действительно классная кухня, хорошо развита гастрономия, ресторанная культура и бизнес. Это может стать одним из таких турпродуктов, который привлечет иностранного туриста, — считает Марьяна Олеськив.
Чиновница добавила, что из 50 миллионов гривен, выделенных институции, занимающейся развитием туризма, на маркетинковые программы, часть пойдет на продвижение гастрономических особенностей Украины.
Помогать в популяризации украинской кухни будет Минкульт, взявший на себя работу с исследователями и кулинарами.
— Наше задание — работать с шефами, помогать им учится, привозить сюда других шефов, привозить международные мероприятия, говорить с разными международными мероприятиями, чтобы они приглашали наших шефов… Когда этот нетворкинг осуществится, то это станет большим плюсом для развития гастрономии тут, — пояснила глава госагентства по развитию туризма.
Она добавила, что в рамках продвижения украинской кухни отдельный акцент планируется делать на региональные кухни. В государственном агентстве также планируют рекламные кампании.
— После того, как мы сформируем стратегию, продумаем какие-то точечные мероприятия, сделаем ролики, сделаем платную рекламу по гастрономии, — очертила планы Марьяна Олеськив.
Напомним, украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.