В Украине начала расти смертность от коронавируса и может расти в течение всего февраля.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге 8 февраля, пишет Украинская правда.

— Госпитализации тоже незначительно замедляются (еще неделю назад госпитализации росли на треть неделю от недели, а сейчас растут на четверть). А вот смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость… Плюс 29% неделя от недели… Смертность продолжит расти, может расти в течение всего февраля, — сказал Юрий Ганиченко.

Эксперт КШЭ добавил, что в Украине также продолжает расти заболеваемость, но уже с меньшими темпами.

Если на прошлой неделе было плюс 75% роста неделя от недели, то на этой неделе только плюс 25%.

Юрий Ганиченко ожидает дальнейшего замедления роста темпов распространения заболеваемости. Вместе с тем в ближайшие две недели еще ожидают до 55 тысяч новых случаев на пике за отдельные сутки.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки заразились

коронавирусом 34353 человека.