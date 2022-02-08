В среду, 9 февраля, в Николаеве проведут техническую проверку электросирен.

Об этом пишут на сайте Николаевского горсовета.

Такие меры примут с целью контроля за состоянием местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим на улицах Николаева включат громкоговорители, горожан и гостей города просят оставаться спокойными.

Напомним, в предыдущий раз подобную проверку устраивали 1 декабря.