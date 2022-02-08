Сортам винограда «Одесский черный» и «Сухолиманский белый», культивируемым в Одесской области, присвоили георграфическую привязку «Ялпуг», которая откроет для них европейские рынки.
Об этом пишет «Думская», ссылаясь на НААН Украины.
Эти два сорта были выведены Институтом виноградорства и производства имени Таирова из урожая Болградского района Одесчины.
— Само уникальное сочетание бесарабской степи, яркого южного солнца и близкого расположения озера Ялпуг, что существенно влияет на микроклимат местности, в которой созревает виноград, позволили получить эксклюзивные локальные украинские вина. Отмечаем, что из сортов Одесский черный и Сухолиманский белый селекционеры института выделили лучшие клоны, уровень урожайности и качества продукции, превосходящие данные производительности рядовых насаждений, — отметили украинские академики.
Ранее сообщалось, главный мировой винный критик дала оценку вину Beykush, которое производят на Николаевщине.
Сортам винограда «Одесский черный» и «Сухолиманский белый», культивируемым в Одесской области, присвоили георграфическую привязку «Ялпуг», которая откроет для них европейские рынки.
Об этом пишет «Думская», ссылаясь на НААН Украины.
Эти два сорта были выведены Институтом виноградорства и производства имени Таирова из урожая Болградского района Одесчины.
— Само уникальное сочетание бесарабской степи, яркого южного солнца и близкого расположения озера Ялпуг, что существенно влияет на микроклимат местности, в которой созревает виноград, позволили получить эксклюзивные локальные украинские вина. Отмечаем, что из сортов Одесский черный и Сухолиманский белый селекционеры института выделили лучшие клоны, уровень урожайности и качества продукции, превосходящие данные производительности рядовых насаждений, — отметили украинские академики.
Ранее сообщалось, главный мировой винный критик дала оценку вину Beykush, которое производят на Николаевщине.