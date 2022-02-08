Сортам винограда «Одесский черный» и «Сухолиманский белый», культивируемым в Одесской области, присвоили георграфическую привязку «Ялпуг», которая откроет для них европейские рынки.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на НААН Украины.

Эти два сорта были выведены Институтом виноградорства и производства имени Таирова из урожая Болградского района Одесчины.