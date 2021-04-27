Джансис Робинсон, винный критик и автор The World Atlas of Wine

Один из самых авторитетных мировых винных критиков, консультант королевы Великобритании, журналистка Джансис Робинсон провела дегустацию вин Черного моря, в том числе оценила вина, производимые на винодельне Beykush Winery в Николаевской области.

Свои комментарии к оценкам Джансис Робинсон опубликовал в Facebook основатель винодельни Beykush Евгений Шнейдерис.

Критик попробовала вина украинских виноделен Шабо, 46 Parallel и Beykush Winery. Вино, которое делают на склонах Бейкушского залива под Очаковом получило наибольшее число баллов, среди других, представленных на дегустации — 16,5 из 20.

Евгений Шнейдерис сопоставил оценки, полученные украинскими винами с тем, как Джансис Робинсон оценивала лучшие на его взгляд европейские вина и пришел к выводу, что вина Черного моря получили аналогичный результат.

— Мое любимое, я считаю одно из самых интересных испанских белых - Castell d’Encús Ekam 2018 - она оценила в 16 баллов. То есть наш Тиморассо не добрал полбалла до, как я считаю, лучшего испанского белого. И набрал столько же, сколько, например, Альвариньо от Mar de Frades или Terras Gauda. Неплохо. Думаю, гляну-ка я как она ценит нас рядом с другими Тиморассо из Италии. В ее дегустационных записках обнаружилось всего 3 других Тиморассо того же года, и разница между нами и ими 0.5-1.5 балла. Интересненько. Дай тогда я думаю сравню Кара Кармен. С чем корректно было бы сравнить? Так как это вино сделано по принципу Амароне, то и сравню я с другими Amarone de Valpolichella. Дженис явно не фанат этих вин, в базе их оказалось всего 4 того же винтажа, но все они с баллами либо такими же, либо ниже чем у Кара Кармен. Выходит, по версии Джансис Робинсон наш Кара Кермен это лучший из Амароне того же урожая, из тех Амароне, что она пробовала. Лестно конечно, не буду утомлять более глубокой аналитикой, но главный вывод можно сделать уже. Винный критик, входящая в топ самых лучших в отрасли, оценила украинские вина с теми же оценками, что она оценивает и многие лучшие европейские вина. Надеюсь, это поможет избавится от комплексов на тему вин made in Ukraine, - написал Евгений Шнейдерис.

Он также поблагодарил журнал Drinks.ua, за организацию дегустации и призвал отраслевые ассоциации виноделов включиться в процесс проведения дегустаций винными критиками.

Как пишет журнал, 15,5 баллов Дженсис Робинсон соответсвует бронзовой медали престижного конкурса, что означает «Отличное вино». 16 и выше баллов приближают вино к «Выдающемуся». В ближайшее время в колонке Дженсис Робинсон в Financial Times должна выйти статья о винах Восточной Европы, где, возможно, критик сама опишет впечатления от дегустации украинских вин.

Виноградники Beykush Winery расположены на склонах Бейкушского залива в Николаевской области. Это небольшое семейное хозяйство, где не боятся эксперементироват, купажируя разные сорта винограда и создавая новые потрясающие вкусы. Вино Beykush также принимает участие в различных фестивалях и конкурсах.

Журнал Forbes называет Дженсис Робинсом «главной женщиной винной критики». Она является автором ряда культовых книг о вине, в частности бестселлера «Мировой атлас вина» тиражем в 4,7 миллиона копий и самой полной энциклопедии вина, содержащей более 4 тысяч глав. Удостоена британским титулом Master of Wine, который является одним из самых высоких показателем профессиональных знаний. Для оценки использует собственную 20-ти бальную шкалу

Напомним, НикВести в выпуске программы «Зроблено в Миколаєві» рассказывали о работе семейной винодельни Beykush winery, которая изготавливает эксклюзивные вина.

Основатель лондонского магазина вин «Hedonism Wines» Евгений Чичваркин назвал лучшим вином континентальной Украины вино николаевской винодельни «Beykush Winery» «Кара Кермен»

5 лет назад налоговая милиция пришла с обыском в семейную винодельню Beykush Winery. Силовики называли их продукцию «фальсификатом», а виноделов в пресс-релизе прямо обозвали «дельцами». Тогда виноделов поддержали два губернатора — глава Николаевской ОГА Вадим Мериков и глава Одесской администрации Михеил Саакашвили. Вадим Мериков поручил юристам областной администрации защитить права виноделов в суде, а Михеил Саакашвили пролоббировал отмену полумиллионного налога на получение разрешения на торговлю вином. К сожалению, нападки силовиков на виноделов юга Украины этим не закончились. В январе 2021 года Управление СБУ в Одесской области заявило, что они разоблачили «подпольный цех по изготовлению оптовых партий контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества». Оказалось, что речь шла о «Мироновских винах» потомственного шабского винодела.

Пользователи социальных сетей тогда высмеяли действия правоохранителей, которые ворвались в винные цеха.