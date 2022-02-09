Американская компания Johnson&Johnson приостановила производство однодозной вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает The New York Times

Как отмечается, в конце 2021 года компания приостановила производство на единственном заводе в городе Лейден, Нидерланды, на котором производили вакцину от COVID-19. Вместо этого там стали производить экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину от другого вируса.

Это приостановление производства временное — ожидается, что завод в Лейдене снова начнет выпускать вакцину от COVID-19 после паузы в несколько месяцев. Считается, что это может привести к сокращению поставок этой COVID-вакцины.

По словам представителя компании Johnson & Johnson Джейка Сарджента, компания сосредоточена на том, чтобы обеспечить доступность вакцины там, где люди в ней нуждаются, а партии медсредства продолжают поступать на предприятия, которые его разливают и упаковывают. Сарджент добавил, что сейчас у Johnson & Johnson есть миллионы готовых доз вакцины.

Вакцина от Johnson&Johnson потеряла популярность в США и других обеспеченных странах отчасти из-за ее связи с редким, но опасным побочным эффектом — нарушением свертывания крови. Исследования показали, что по некоторым показателям она работает хуже средств от компаний Pfizer и Moderna.

Впрочем, от вакцины Johnson&Johnson до сих пор зависят самые бедные страны, в частности, потому, что она не требует хранения при ультранизких температурах.

Напомним, управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами (FDA) 11 января внесло изменения в сведения о вакцине против коронавируса Johnson & Johnson. Регулятор включил редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности, кровотечения.