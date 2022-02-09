Данные исследования китайских ученых указывают на то, что домашние хомячки могут заражать людей коронавирусом. Грызунов считают наиболее вероятным источником недавней вспышки штамма «Дельта» в Гонконге.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, исследование подтверждает опасения, что зоомагазин стал источником недавней вспышки коронавируса в Гонконге. В результате распространения грызунами инфекции заразились не менее 50 человек и было выбраковано более 2200 хомяков.

При этом вирусологи подчеркнули, что торговля домашними животными может способствовать распространению коронавируса. Однако исследователи допускают, что домашние хомяки, которых купили до вспышки, не представляют угрозу для своих владельцев и не должны быть уничтожены.

Как отмечает издание, многие животные могут заражаться коронавирусом от людей. Однако до вспышки инфекции в Гонконге ученым было известно только одно — норка, которая способно передавать инфекцию человеку.

Напомним, в начале 2020 года первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.