В приложении «Дія» с 8 февраля можно сгенерировать справку о несудимости.

Об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1» сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров.

Он отметил, что раньше такую справку нужно было получить в сервисных центрах МВД, через посредников либо онлайн. Однако для получения такого документа нужно было заполнять много полей.

— Сегодня мы запускаем справку о несудимости. Мы о ней мало говорили, но более миллиона украинцев в год получают эту справку. И мы ее сегодня запускаем в «Дії». Можно будет получить в несколько кликов — и формируется справка, все данные автоматически подтягиваются из разных реестров», — заявил Михаил Федоров.

Также в Минцифры уточнили, что все заказанные справки пользователь сможет посмотреть и скачать в «Дії».

Отметим, чтобы получить справку о несудимости в приложении необходимо указывать ФИО на русском языке. «Дія» объясняет это тем, что документы для персонально-справочного учета начали вести еще во времена СССР, а тогда их составляли только на русском.

— Именно поэтому для более точной идентификации необходимо добавить ваши ФИО на русском языке, — отмечается в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский вчера, 8 февраля, объявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет смогут получить от государства бесплатный современный смартфон по программе єСмартфон.