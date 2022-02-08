Все украинцы в возрасте от 60 лет смогут получить от государства бесплатный современный смартфон по программе єСмартфон.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на мероприятии Diia Summit.

Отмечается, что по программе єСмартфон также будет предоставляться льготный тариф.

— Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста, — сказал Владимир Зеленский, анонсируя новую услугу.

Подробной информации о ней пока нет, президент Украины также не уточнил, какие модели устройств предложат пользователям и когда запустят программу.

Ранее сообщалось, что вскоре в приложении «Дія» появится новая функция для водителей автомобилей — надлежащий пользователь.