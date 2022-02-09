В Николаеве открытые люки, которые не принадлежат коммунальщикам, начнут засыпать строительным мусором, если их владельцы будут игнорировать обращения мэрии.

Об этом на заседании исполкома в среду, 9 февраля, рассказал городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Во время обсуждения отработки заявок из городского контакт-центра в Facebook члены исполкома отметили, что некоторые из них могут не выполняться длительное время. Александр Сенкевич сказал, что такие случаи часто происходят с заявками по открытым люкам. Происходит это, когда устанавливают, что люки не относятся к коммунальным предприятиям, а принадлежат телекоммуникационным компаниям или другим частникам.

Мэр отметил, что в случае каких-то происшествий они могут отказаться от ответственности за произошедшее, а потому город будет засыпать строймусором такие колодцы, если обращения чиновников проигнорируют.

— Есть заявки, которые просто теряются — о люке написали, год прошел, а его не накрыли. Потому что водоканал сказал, что это не его люк, облтеплоэнерго выявило, что это не его люк. Оказалось, это люк какой-то организации, которая не принадлежит к границам управления городской власти, например, «Укртелекома». И все отписались «это не наш» и забыли. А люк как стоял открытый, так и стоит. Потом кто-то положит картонку, ее присыплет снегом, туда упадет ребенок. Все начнут разбираться, скажут «это же не наш», ничей, и никто не будет отвечать за это. Поэтому мы решили информировать о наличии таких люков подразделение, например, «Укртелекома». И если не будет ответа, будем засыпать такие люки, например, строительным мусором, тампонировать и все — спасибо, до свидания, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, осенью в микрорайоне Матвеевка мужчина во время прогулки провалился в двухметровый открытый люк.