По состоянию на среду, 9 февраля, в Николаевской области выявлено 819 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 281 случай коронавируса. За сутки выздоровело — 294 больных, умерли трое.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 февраля, заразились коронавирусом 38 тысяч 257 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.
По состоянию на среду, 9 февраля, в Николаевской области выявлено 819 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 281 случай коронавируса. За сутки выздоровело — 294 больных, умерли трое.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 февраля, заразились коронавирусом 38 тысяч 257 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.