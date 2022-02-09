По состоянию на среду, 9 февраля, в Николаевской области выявлено 819 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 76399 (+406);

Первомайск — 8204 (+66);

Южноукраинск — 4448 (+40);

Вознесенск — 2901 (+5);

Очаков — 2292 (+21).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 281 случай коронавируса. За сутки выздоровело — 294 больных, умерли трое.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 февраля, заразились коронавирусом 38 тысяч 257 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.