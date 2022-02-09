В Украине за минувшие сутки, 8 февраля, заразились коронавирусом 38 тысяч 257 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 4385 человек, летальных исходов — 240, выздоровели — 17 063 человека. Протестировали методом ПЦР — 85 412 человека, методом ИФА — 7738, экспресс-тестами — 83 862.

Больше всего новых случаев в Киеве (3684) и Одесской области (3587).

За все время пандемии в Украине заболели 4 380 047 человек, выздоровели — 3 713 348, летальных случаев — 101 887.

Напомним, в Украине может расшириться «красная» зона карантина — Николаевская область в «претендентах».

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.