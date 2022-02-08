В Украине может расшириться «красная» зона карантина — Николаевская область в «претендентах».
Об этом сообщает Минздрав.
Под угрозой введения локдауна (перехода в «красную» зону) такие «оранжевые» области:
«Желтая» зона карантина снова сократилась, Днепропетровская область перешла в «оранжевую» зону.
В «желтой» зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. В «красной» — Ивано-Франковская и Ровенская области.
Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.
В Украине может расшириться «красная» зона карантина — Николаевская область в «претендентах».
Об этом сообщает Минздрав.
Под угрозой введения локдауна (перехода в «красную» зону) такие «оранжевые» области:
«Желтая» зона карантина снова сократилась, Днепропетровская область перешла в «оранжевую» зону.
В «желтой» зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. В «красной» — Ивано-Франковская и Ровенская области.
Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.