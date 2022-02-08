В Украине может расшириться «красная» зона карантина — Николаевская область в «претендентах».

Об этом сообщает Минздрав.

Под угрозой введения локдауна (перехода в «красную» зону) такие «оранжевые» области:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

«Желтая» зона карантина снова сократилась, Днепропетровская область перешла в «оранжевую» зону.

В «желтой» зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. В «красной» — Ивано-Франковская и Ровенская области.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.