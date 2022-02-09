В Николаеве на остановке общественного транспорта «Плавбассейн» установили кнопки для вызова зеленого света на светофоре.

Об этом пишут на сайте Николаевского горсовета.

Теперь пешеходы, желающие перейти дорогу, должны нажать кнопку на специальном устройстве. Через несколько секунд светофор показывает зеленый сигнал.

Как сообщает коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие, табло вызова установили для безопасности горожан — как пешеходов, так и водителей. На объекте также заменили кабель питания.

При этом, если желающих перейти дорогу нет, зеленый свет постоянно горит для автотранспорта.

Ранее в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просили предусмотреть в бюджете города на 2022 год 9 миллионов 562 тысячи 834 гривны на «строительство светофорных объектов».