Европейский центральный банк находится в состоянии готовности из-за потенциальной угрозы кибератак на европейские банки из России.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Европейский центральный банк готовит банки к возможной кибератаке, осуществляемой со стороны России, на фоне роста напряженности в отношениях с Украиной, сообщили два человека, знающих этот вопрос.

Во время пандемии регулятор был сосредоточен на обычных мошенничествах, в то время как российский кризис вокруг Украины отвлек его внимание на кибератаки, отметил один из источников.

Отмечается, что Европейский центробанк ставил банкам вопросы их защиты, а сами банки проводили киберигры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.

Между тем, Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации укреплять свою устойчивость к кибербезопасности на фоне углубления напряженности вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что госспецсвязь предупредила о новых кибератаках.