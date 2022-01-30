Команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая функционирует в рамках Государственной службы специальной связи и защиты информации, предупреждает о попытках кибератак на украинские организации и учреждения с использованием легитимной программы Remote Utilities.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

— Продолжаются массированные кибератаки, которые были 13-14 января, — говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

По его данным, начиная с пятницы, происходит рассылка с судебными запросами. Несмотря на то, что рассылка ведется с официальных адресов судебной власти, запросы фальсифицированы, а по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение.

— Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер, — отмечается в сообщении.

В ведомстве считают, что, поскольку в Украине законодательством усилена роль электронной почты как официального средства коммуникации в судебном процессе, подобный вектор атак будет развиваться и в дальнейшем.

Также указано, что электронные почтовые сообщения содержат ссылку на защищенные паролем RAR и/или ZIP архивы (например, Судебный запрос №997836477463567677822.rar_pass_123.zip), размещены на публичных сервисах Google Drive и DropMeFiles.

Если получатель сообщения загрузит и распакует такой архив, на его компьютере будет установлена программа Remote Utilities. Она, в свою очередь, предоставит скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам. При этом способность программы обновлять активность после перезагрузки компьютера обеспечивается путем создания службы RManService.

— Подобные кибератаки являются систематической активностью, которая осуществляется в отношении государственных органов Украины (но не только) и отслеживается CERT-UA по идентификатору UAC-0096, — заметили в службе.

Для удаления вредоносной программы в Госспецсвязи рекомендуют остановить сервис RManService, удалить каталог %PROGRAMFILES(X86)%\Remote Utilities – Host\, удалить ключ реестра HKLM\SOFTWARE\Usoris.

Напомним, по доступной польскому правительству информации, группа хакеров, которые 14 января атаковали сайты ряда украинских министерств и «Дiю», связаны с российскими спецслужбами и причастны также к кибератаке на Бундестаг и электронные почты ряда польских чиновников.