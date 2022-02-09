Николаевским воинам АТО, ООС, участникам Революции Достоинства, а также членам семей погибших на Донбассе планируют возместить стоимость стоматологического протезирования.

Решение утвердили в ходе исполнительного комитета мэрии в среду, 9 февраля, пишут НикВести.

Инициативу поддержали 12 членов исполкома.

Начальник управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц Николаевского горсовета Александр Терещенко сообщил, что на зубопротезирование предусмотрели 1 миллион 92 тысяч гривен в рамках программы «Социальная защита 2022».

Таким образом, люди имеют право обратиться к управлению для возмещения стоимости стоматологической услуги раз в пять лет. Для того, чтобы встать в очередь, необходимо лично обратиться с заявлением в управление по делам ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее заявление должно включать в себя:

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае предъявления пластиковой карты типа ID-паспорта с бесконтактным электронным носителем добавляется выписка из реестра);

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, в котором указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеющим отметку в паспорте);

копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (при необходимости);

копия соответствующего удостоверения;

копия справки о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, обеспечении его проведения и защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины или копия справки об участии лица в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления (для участников боевых действий, кроме лиц, определенных пунктом 21 части первой 6 Закона);

справка коммунальных стоматологических предприятий о необходимости проведения зубопротезування из дорогостоящих материалов в произвольной форме с указанием расчета перечня услуг, нуждающихся в получателе услуги.

Зубопротезирование выполняют такие коммунальные предприятия:

Дочернее предприятие стоматологической поликлиники № 1 (улица 28-й Армии, 10/1);

Дочернее предприятие стоматологической поликлиники № 2 (улица Чкалова, 86);

Стоматология № 3 (улица Винграновского, 43-А);

Николаевская областная клиническая с томатологическая поликлиника (улица Дунаева, 39-А).

Напомним, 28 декабря участникам боевых действий из Николаевской области вручили 24 сертификата на покупку жилья.