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Николаевским воинам АТО, ООС, участникам Революции Достоинства, а также членам семей погибших на Донбассе планируют возместить стоимость стоматологического протезирования.
Решение утвердили в ходе исполнительного комитета мэрии в среду, 9 февраля, пишут НикВести.
Инициативу поддержали 12 членов исполкома.
Начальник управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц Николаевского горсовета Александр Терещенко сообщил, что на зубопротезирование предусмотрели 1 миллион 92 тысяч гривен в рамках программы «Социальная защита 2022».
Таким образом, люди имеют право обратиться к управлению для возмещения стоимости стоматологической услуги раз в пять лет. Для того, чтобы встать в очередь, необходимо лично обратиться с заявлением в управление по делам ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц.
Соответствующее заявление должно включать в себя:
Зубопротезирование выполняют такие коммунальные предприятия:
Напомним, 28 декабря участникам боевых действий из Николаевской области вручили 24 сертификата на покупку жилья.
Николаевским воинам АТО, ООС, участникам Революции Достоинства, а также членам семей погибших на Донбассе планируют возместить стоимость стоматологического протезирования.
Решение утвердили в ходе исполнительного комитета мэрии в среду, 9 февраля, пишут НикВести.
Инициативу поддержали 12 членов исполкома.
Начальник управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц Николаевского горсовета Александр Терещенко сообщил, что на зубопротезирование предусмотрели 1 миллион 92 тысяч гривен в рамках программы «Социальная защита 2022».
Таким образом, люди имеют право обратиться к управлению для возмещения стоимости стоматологической услуги раз в пять лет. Для того, чтобы встать в очередь, необходимо лично обратиться с заявлением в управление по делам ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц.
Соответствующее заявление должно включать в себя:
Зубопротезирование выполняют такие коммунальные предприятия:
Напомним, 28 декабря участникам боевых действий из Николаевской области вручили 24 сертификата на покупку жилья.