Сегодня, 28 декабря, участникам боевых действий из Николаевской области вручили 24 сертификата на покупку жилья.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской ОГА.

Указано, что 9 квартир приобрели за счет средств областного и городского бюджетов, а еще 15 — за счет денег из госбюджета.

Глава ОГА Виталий Ким сказал, что в данный момент с Министерством обороны идут переговоры о дальнейшей покупке квартир для военных.

— Это от 100 до 300 квартир, постараемся получить максимальное количество. Также вместе с городом разрабатываем программу для военных по обеспечению жильем. Мы понимаем, что по НДФЛ военные платят очень много, часть этого НДФЛ должна им возвращаться, поэтому работаем в этом направлении, — объяснил губернатор.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько добавил, что программа «Турбота» будет действовать и финансироваться в дальнейшем. Он также напомнил, что Николаев стал первым городом в Украине, где создано управление ветеранов.

В октябре сообщалось, что Министерство обороны потратит 3,7 миллиардов на оплату задолженностей для военнослужащих.