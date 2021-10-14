За последние пару дней военные части и учреждения по всей стране получили почти 3,7 миллиарда гривен для погашения долгов перед военнослужащими.

Об этом сообщили в ведомстве.

Из всей суммы: 1 млрд 810 млн пойдут на оздоровление бойцов, 247 млн направят на вознаграждение, материальная помощь составит 50 млн, компенсация за съем жилья составит 195 млн гривен, а 82 млн предназначены для расчета с уволенными.

Еще 725 миллионов выделены на выплату зарплат участникам ООС за сентябрь 2021 года. А 641 миллионом гривен поощрят бойцов к профессиональному празднику.

— Эти средства предназначены для погашения задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, — сказано в уведомлении.

Напомним, военнослужащим выплатили к 14 октября по 2500 гривен.