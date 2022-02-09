Космическая компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink из 49, выведенных на орбиту 3 февраля — причиной стала геомагнитная буря.

Об этом пишет Корреспондент.

— Предварительный анализ показал, что повышенное сопротивление на низких высотах не позволило спутникам выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты, около 40 спутников вернутся или уже вернулись в атмосферу Земли, — говорится в сообщении компании.

Там также отметили, что из-за бури сопротивление воздуха стало на 50% более сильным, чем при предыдущих запусках. Специалисты приняли решение перевести мини-спутники в безопасный режим, в котором они перемещались на орбите «боком», чтобы снизить сопротивление, однако эти меры не помогли.

По данным компании, сошедшие с орбиты аппараты не представляют угрозы для других спутников и спроектированы так, чтобы сгореть при входе в атмосферу Земли.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями запуск американской тяжелой ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), планировавшийся в пятницу, перенесен на сутки.